СБУ обвинили в незаконной прослушке политиков и дипломатов
Служба безопасности Украины (СБУ) незаконно прослушивает телефонные переговоры политиков и зарубежных послов в стране и фабрикует уголовные дела против неугодных. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.
По словам парламентария, СБУ незаконно закупила комплексы для перехвата телефонных разговоров «за, скажем так, негосударственные, неучтенные, деньги», и оборудование не было поставлено на бухгалтерский учет ведомства. Кузьмин подчеркнул, что с помощью этих комплексов служба прослушивает послов, депутатов, судей. Кроме того, по словам депутата, «по заказу тех, кто платит, прослушивают чьих-то любовников, любовниц, следят за родственниками, соседями, конкурентами по бизнесу, а записи продают».
«На каждого политика собираются такие файлы. Много лет. И вот, когда кому-то захочется посадить кого бы то ни было, СБУшники поднимают эти файлы, нарезают необходимые моменты, компонуют их в один файл и выдают за нужный разговор», — написал Кузьмин в своем Telegram-канале.
Представитель ОПЗЖ подчеркнул, что действия службы незаконны и «даже преступны».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru