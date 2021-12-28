Украинский депутат предложил Кадырову выступить в Гааге
На Украине ответили на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова присоединить страну к России.
Как написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, российскому политику не стоит рассуждать о независимости других государств. Кроме того, парламентарий сообщил, что ждет реакции на слова Кадырова от украинского руководства.
Депутат интерпретировал слова главы Чечни по-своему. Он считает, что Кадыров собрался присоединять Украину не к России, а непосредственно к Чечне.
Гончаренко предложил главе республики выступить в Гааге, отметив, что его там «с радостью выслушают».
Как заявил Кадыров, если бы ему поручили разрешить ситуацию на Украине, то он уже давно бы это сделал и присоединил Чечню к Украине или забрал страну.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуск россиян
- Злодеев признан лучшим игроком сборной РФ в матче МЧМ со Швейцарией
- Украинский депутат предложил Кадырову выступить в Гааге
- По квартире из фильма «Ирония судьбы» будут проводить экскурсии
- Американских военных начал кормить робот
- Астрономы предупредили о «парад планет» и звездопаде Квадрантиды
- Назван еще один симптом «омикрона»
- СМИ: погибший журналист Просвирнин перед смертью был под действием наркотиков
- Женщина и ребенок отравились угарным газом под Тулой
- Один член экипажа аварийно севшего вертолета в Удмуртии погиб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru