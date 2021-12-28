Украинский депутат предложил Кадырову выступить в Гааге

На Украине ответили на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова присоединить страну к России.

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Как написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, российскому политику не стоит рассуждать о независимости других государств. Кроме того, парламентарий сообщил, что ждет реакции на слова Кадырова от украинского руководства.

Депутат интерпретировал слова главы Чечни по-своему. Он считает, что Кадыров собрался присоединять Украину не к России, а непосредственно к Чечне.

Гончаренко предложил главе республики выступить в Гааге, отметив, что его там «с радостью выслушают».

Как заявил Кадыров, если бы ему поручили разрешить ситуацию на Украине, то он уже давно бы это сделал и присоединил Чечню к Украине или забрал страну.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:УкраинаРамзан Кадыров
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