СБ ООН проведет заседание по поводу взрыва пейджеров в Ливане
18 сентября 202420:04
Совбез ООН проведет заседание, посвящённое взрывам пейджеров в Ливане, сообщает ТАСС.
«Просьба о встрече поступила от Алжира», — уточнили в Совете Безопасности Всемирной организации.
Заседание пройдет в открытом режиме.
Ранее МИД Ливана обвинил Израиль в детонации пейджеров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru