СБ ООН проведет заседание по поводу взрыва пейджеров в Ливане

Совбез ООН проведет заседание, посвящённое взрывам пейджеров в Ливане, сообщает ТАСС.

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«Просьба о встрече поступила от Алжира», — уточнили в Совете Безопасности Всемирной организации.

Заседание пройдет в открытом режиме.

Ранее МИД Ливана обвинил Израиль в детонации пейджеров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
ТЕГИ:ЗаседаниеЛиванВзрывыСовбез ООН

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