Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС, сообщило гостелевидение королевства

В Аргентине признали, что отказ от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим

С этого года в объединение также вошли Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Аргентина после смены президента от вступления отказалась. Венесуэльский лидер Мадуро ранее назвал это решение «неуклюжим и глупым» и выразил надежду, что его стране удастся в будущем присоединиться к БРИКС.

Ранее официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч заявила, что Пакистан подал официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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