Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС
2 января 202417:17
Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС, сообщило гостелевидение королевства
С этого года в объединение также вошли Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.
Аргентина после смены президента от вступления отказалась. Венесуэльский лидер Мадуро ранее назвал это решение «неуклюжим и глупым» и выразил надежду, что его стране удастся в будущем присоединиться к БРИКС.
Ранее официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч заявила, что Пакистан подал официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru