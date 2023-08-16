Политик напомнил, что до 1954 года полуостров входил в состав Российской Федерации. Большинство населения Крыма считают себя русскими, подчеркнул он.

При этом Саркози полагает, что для «утверждения настоящего положения вещей» на полуострове и в новых регионах России нужно провести референдумы.

В беседе с изданием «Московский комсомолец» глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что сочувствующие ВСУ местные жители исчезнут, когда Россия достигнет целей спецоперации, сообщает «Радиоточка НСН».

