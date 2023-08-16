Саркози назвал иллюзией идею возвращения Крыма Украине
Разговоры о возвращении Крыма в состав Украины являются иллюзией. Такое мнение в интервью газете Figaro высказал бывший президент Франции Николя Саркози.
Политик напомнил, что до 1954 года полуостров входил в состав Российской Федерации. Большинство населения Крыма считают себя русскими, подчеркнул он.
При этом Саркози полагает, что для «утверждения настоящего положения вещей» на полуострове и в новых регионах России нужно провести референдумы.
В беседе с изданием «Московский комсомолец» глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что сочувствующие ВСУ местные жители исчезнут, когда Россия достигнет целей спецоперации, сообщает «Радиоточка НСН».
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