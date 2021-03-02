Саркози может обратиться в ЕСПЧ для апелляции на вынесенный ему приговор

По словам Саркози, он уже подал апелляцию на приговор, однако в случае необходимости готов "продолжать борьбу" в Европейском суде по правам человека". Бывший президент также отметил, что его поддерживают французские и иностранные наблюдатели.

Политик подчеркнул, что "борьба будет долгой", и добавил, что будет отстаивать "право и справедливость". Парижский суд приговорил Саркози к трем годам лишения свободы, два из которых условно.

