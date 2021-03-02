Саркози может обратиться в ЕСПЧ для апелляции на вынесенный ему приговор
Экс-президент Франции Николя Саркози, которого признали виновным в коррупции и торговле влиянием, заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика газете Le Figaro.
По словам Саркози, он уже подал апелляцию на приговор, однако в случае необходимости готов "продолжать борьбу" в Европейском суде по правам человека". Бывший президент также отметил, что его поддерживают французские и иностранные наблюдатели.
Политик подчеркнул, что "борьба будет долгой", и добавил, что будет отстаивать "право и справедливость". Парижский суд приговорил Саркози к трем годам лишения свободы, два из которых условно.
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