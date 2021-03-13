Саркисян и Пашинян обсуждали организацию досрочных выборов
В Армении президент Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян в ходе прошедшей встречи обсудили вероятность проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского лидера.
«Президент и премьер-министр обсудили сложившуюся в стране ситуацию, вопросы преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте в качестве решения затронут вопрос проведения внеочередных выборов», - сказано в официальном сообщении.
Президент Армении Армен Саркисян дважды отклонил проект указа об отставке начальника Генштаба, после чего Гаспарян был уволен с должности согласно закону.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.
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