Саркисян и Пашинян обсуждали организацию досрочных выборов

«Президент и премьер-министр обсудили сложившуюся в стране ситуацию, вопросы преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте в качестве решения затронут вопрос проведения внеочередных выборов», - сказано в официальном сообщении.

Президент Армении Армен Саркисян дважды отклонил проект указа об отставке начальника Генштаба, после чего Гаспарян был уволен с должности согласно закону.

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.

