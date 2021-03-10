Экс-начальник Генштаба Армении назвал условие для преодоления кризиса в стране
Бывший глава Генштаба ВС республики Армения Оник Гаспарян заявил, что процесс его увольнения является антиконстуционным, сообщает РИА Новости.
По его словам, он обратился в административный суд, чтобы «обеспечить верховенство конституции и закона».
Гаспарян отметил, что преодолеть политический кризис в стране можно «только после отставки премьер-министра Никола Пашиняна и проведения досрочных парламентских выборов».
Быший глава Генштаба ВС Армении добавил, что намерен и дальше служить «родине и армянскому народу» в другом статусе.
Кризис в Армении разгорелся после слов Пашиняна о непригодности к использованию российских ракетных комплексов «Искандер». Первый замглавы Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян, якобы назвавший утверждения премьера «несерьёзными» и «невозможными», был отстранен от должности.
После этого глава Генштаба ВС Армении Гаспарян призвал Пашиняна уйти в отставку, сообщает RT. Глава правительства, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.
Президент Армении Армен Саркисян дважды отклонил проект указа об отставке начальника Генштаба, после чего Гаспарян был уволен с должности согласно закону.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.
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