Экс-начальник Генштаба Армении назвал условие для преодоления кризиса в стране

Бывший глава Генштаба ВС республики Армения Оник Гаспарян заявил, что процесс его увольнения является антиконстуционным, сообщает РИА Новости.

По его словам, он обратился в административный суд, чтобы «обеспечить верховенство конституции и закона».

Гаспарян отметил, что преодолеть политический кризис в стране можно «только после отставки премьер-министра Никола Пашиняна и проведения досрочных парламентских выборов».

Быший глава Генштаба ВС Армении добавил, что намерен и дальше служить «родине и армянскому народу» в другом статусе.

Кризис в Армении разгорелся после слов Пашиняна о непригодности к использованию российских ракетных комплексов «Искандер». Первый замглавы Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян, якобы назвавший утверждения премьера «несерьёзными» и «невозможными», был отстранен от должности.

После этого глава Генштаба ВС Армении Гаспарян призвал Пашиняна уйти в отставку, сообщает RT. Глава правительства, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

Президент Армении Армен Саркисян дважды отклонил проект указа об отставке начальника Генштаба, после чего Гаспарян был уволен с должности согласно закону.

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.

