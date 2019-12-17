Санкциям поставили клизму

Издевку или, как теперь принято говорить, троллинг напоминают меры, принятые российским правительством в ответ на заявленное украинскими властями намерение ввести против России новый комплекс ограничительных мер. Киев, в частности, сообщил о намерении ввести санкции против связанных с оборонно-промышленным комплексом России фирм, которые находятся на территориях вне контроля киевских властей. Объясняется намерение традиционно, заведенными еще при прежних властях формулировками про «продолжающуюся вооруженную агрессию» и далее со всеми остановками. Ввести эти меры в действие Киев еще не успел, но, судя по всему, одной только декларацией о соответствующих намерениях разозлил Москву изрядно.

Начиналось российско-украинское санкционное противостояние без намека на юмор. С 1 января 2016 года Россия в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом приостановила действие договора о зоне свободной торговли. На Украину с начала 2016 года распространилось продэмбарго, введенное Москвой в ответ на европейские санкции. Киев в свою очередь принял постановление о запрете ввоза на таможенную территорию товаров российского происхождения. Затем стороны неоднократно обменивались дополнениями к спискам ограничительных мер. На Украине под санкции в результате попали российские крупы, зерно, мясо, рыба, кондитерские, молочные продукты, водка, пиво, сигареты, кофе, чай, химикаты, удобрения, автотранспорт и железнодорожное оборудование. Россия запретила ввозить с Украины пшеницу, подсолнечное масло, конфеты, овощи, фрукты, пиво, вино, тракторы, бумагу, турбины, мебель шоколад, фруктовые соки, этиловый спирт, хлеб и мучные кондитерские изделия, рыбу и рыбопродукты, предметы гигиены - всего более 50 видов продукции. Специальные экономические меры были приняты в отношении нескольких сотен украинских граждан и компаний.

Но в этот раз список ограничительных мер, принятых российским правительством, выдает искрометный юмор кого-то из чиновников, причастных к его составлению. В список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, наряду с котлами отопления, радиаторами и частями насосов, вошли крахмал, глюкоза и глюкозо-фруктовые сиропы, а также отдельное медицинское оборудование, в частности, спринцовки и кружки Эсмарха. Санкциям, стало быть, поставили клизму.

