Санкции США против «Северного потока-2» затронут более 120 компаний
Расширенные санкции против проекта «Северный поток-2» затронут более 120 компаний из 12 стран Европы, сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.
В комментарии компании отметили, что любые угрозы применения санкций, которые нацелены против проекта, окажут прямое влияние на деятельность целого ряда западных подрядчиков и инвесторов.
В Nord Stream 2 AG заявили, что скорейший ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы, а также будет способствовать экономическому процветанию потребителей в Европе и содействовать выполнению обязательств по сохранению климата.
Ранее госдеп США объявил, что санкции предполагают наказание не только для компаний, которые непосредственно предоставляют суда для строительства «Северного потока-2», но и для организаций, предоставляющих различные услуги, например, по дооборудованию или финансированию. Госдеп рекомендовал в течение 30 дней с 20 октября добросовестно свернуть эту деятельность.
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