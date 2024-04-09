Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности

Как отметил российский министр, у Москвы и Пекина общая нацеленность на укрепление евразийской безопасности. Лавров напомнил, что долгое время действовала структура евро-атлантической безопасности в виде НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Она себя просто сама вычеркивает из перечня актуальных структур, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов», — подчеркнул глава МИД.

По словам Лаврова, «напрашивается задача» формирования безопасности в Евразии. Россия и Китай договорились начать соответствующий диалог, подключив к нему других единомышленников.

Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Пекин накануне, напоминает Ura.ru. У российского министра была запланирована встреча с Ван И.

