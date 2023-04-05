Путин: отношения России и США переживают глубокий кризис

Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США на принципах равенства и уважения.

«Она будет делать так и дальше», - добавил президент РФ.

Ранее Владимир Путин объяснил корректировку стратегических документов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

