Путин: отношения России и США переживают глубокий кризис

Отношения России и США переживают глубокий кризис. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на церемонии приема верительных грамот иностранных послов, передает ТАСС.

По его словам, к этому привила практика Вашингтона использовать цветные революции по всему миру в своей внешней политике.

Экс-сотрудник Белого дома заявил о неизбежности ядерного конфликта между Россией и США

Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США на принципах равенства и уважения.

«Она будет делать так и дальше», - добавил президент РФ.

Ранее Владимир Путин объяснил корректировку стратегических документов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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