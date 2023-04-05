Путин: отношения России и США переживают глубокий кризис
Отношения России и США переживают глубокий кризис. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на церемонии приема верительных грамот иностранных послов, передает ТАСС.
По его словам, к этому привила практика Вашингтона использовать цветные революции по всему миру в своей внешней политике.
Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США на принципах равенства и уважения.
«Она будет делать так и дальше», - добавил президент РФ.
Ранее Владимир Путин объяснил корректировку стратегических документов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru