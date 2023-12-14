Санду заявила о желании реинтегрировать Приднестровье до вступления в ЕС

«Мы хотим иметь возможность реинтегрировать страну мирным путем, прежде чем вступить в ЕС. Власти теперь стремились в первую очередь к сохранению мира, именно это мы и продолжим делать, чтобы не допустить дестабилизации», — указала политик.

По словам Санду, Кишинев делает все возможное для помощи жителям левобережья и будет учитывать интересы населения Приднестровья в процессе реинтеграции.

«В зависимости от ситуации или при менее оптимистичном сценарии существует также возможность вступления в ЕС в два этапа», — добавила президент Молдавии.

Ранее Майя Санду допустила возможную интеграцию Молдавии в ЕС без Приднестровья и урегулирование конфликта после вступления республики в блок, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

