Санду рассказала, что хотела бы иметь хорошие отношения с Россией
Президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что желала бы выстроить хорошие и взаимовыгодные отношения между Кишиневом и Москвой.
Она напомнила, что республика сотрудничают с Россией по многим направлениям, но в нескольких принципиальных вопросах позиции стран не совпадают. Санду отметила, что продолжить переговоры по выводу российских баз из Приднестровья. По ее словам, нормализация отношений будет зависеть только от желания обеих сторон, передает ТАСС.
Санду также заявила о перезагрузке отношений с Евросоюзом, активном сотрудничестве с Китаем, США, Израилем и Турцией. По ее словам, в европейскую страну Молдавию превратят демократические реформы, которые необходимо провести.
Депутат Госдумы РФ заявила, что Майя Санду попыталась устроить из своего первого зарубежного визита громкое политическое шоу, избрав местом назначения соседнюю Украину, передает РИА ФАН.
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