Украина и Молдавия договорились о строительстве дороги между столицами в обход Приднестровья

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Киевом и Кишинёвом построят автомагистраль в обход Приднестровья, сообщает ТАСС.

Майя Санду, в свою очередь, уточнила, что речь идёт о трассе «Кишинев - Сорока - Ямполь - Киев».

Зеленский добавил, что предметом обсуждения стал пограничный мостовой переход через реку Днестр, который позволит сократить путешествие между столицами Украины и Молдавии «до пяти часов.

На брифинге по итогам переговоров с президентом Молдавии Майей Санду украинский лидер назвал идею «амбициозной» и рассказал, что новая трасса позволит «активизировать двустороннюю торговлю, упростит транзитное сообщение, будет способствовать улучшению контактов между гражданами двух стран».

Визит в Киев стал для Майи Санду первой зарубежной поездкой в качестве президента Молдавии. Ранее она заявила, что едет на Украину с целью «починить отношения».

