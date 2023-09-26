Санду призвала выбрать европейские ценности, а не отношения с Россией

Президент Молдавии Майя Санду призвала отказаться от сотрудничества с Россией для продвижения европейских ценностей. Об этом глава республики заявила в эфире телеканала TV8.

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По словам Санду, нужно, чтобы люди не только говорили о поддержке ценностей Европы.

«Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностям. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми», — заявила президент.

Между тем лидер молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска в интервью RT заявила, что число сторонников евроинтеграции в республике заметно снизилось, большинство граждан не одобряют курс Санду на обострение отношений с РФ и демонтаж суверенитета Молдавии.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссияМолдавияМайя Санду

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