По словам Санду, нужно, чтобы люди не только говорили о поддержке ценностей Европы.

«Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностям. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми», — заявила президент.

Между тем лидер молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска в интервью RT заявила, что число сторонников евроинтеграции в республике заметно снизилось, большинство граждан не одобряют курс Санду на обострение отношений с РФ и демонтаж суверенитета Молдавии.

