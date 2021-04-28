Санду подписала указ о роспуске парламента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду приняла решение о досрочном роспуске парламента страны и назначении досрочных парламентских выборов на 11 июля. Об этом глава государства сообщила на брифинге.

Санду обвинила парламент Молдавии в узурпации власти

В среду президент подписала соответствующий указ, отмечает РИА ФАН.

«Выборы назначены на 11 июля 2021», — цитирует Санду ТАСС.

На минувшей неделе Санду обвинила парламент в попытке узурпации власти. Законодательный орган принял декларацию, в которой отказался подчиниться решению Конституционного суда о роспуске. Глава государства попросила Генпрокуратуру расследовать действия парламента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПарламентМолдавияМайя Санду
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