Санду подписала указ о роспуске парламента Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду приняла решение о досрочном роспуске парламента страны и назначении досрочных парламентских выборов на 11 июля. Об этом глава государства сообщила на брифинге.
В среду президент подписала соответствующий указ, отмечает РИА ФАН.
«Выборы назначены на 11 июля 2021», — цитирует Санду ТАСС.
На минувшей неделе Санду обвинила парламент в попытке узурпации власти. Законодательный орган принял декларацию, в которой отказался подчиниться решению Конституционного суда о роспуске. Глава государства попросила Генпрокуратуру расследовать действия парламента.
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