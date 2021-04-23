Санду обвинила парламент Молдавии в узурпации власти
Президент Молдавии Майя Санду обвинила парламент в попытке узурпации власти и призвала силовые ведомства принять меры и предотвратить «возможную дестабилизацию в стране». Об этом глава государства заявила на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности.
Санду отметила, что попросила Генпрокуратуру расследовать действия парламента.
Кроме того, президент обратилась к законодательному органу с просьбой «остановиться» и призвала армию и силовиков воздержаться от участия в «противозаконных действиях».
Также Санду попросила мировое сообщество следить за ситуацией в Молдавии.
«То, что сегодня произошло в парламенте, — это серьезно. Парламент не имеет права отзывать судей Конституционного суда (КС). Это беспрецедентная атака на конституционный строй и на КС», — цитирует Санду ТАСС.
Ранее молдавский парламент принял декларацию, в которой отказался принимать решение КС о роспуске законодательного органа. Парламентарии считают, что председатель КС Домника Маноле и судьи Любовь Шова и Николай Рошка узурпировали суд в пользу определенных политических интересов. Парламент потребовал их отставки.
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