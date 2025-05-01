МИД: Молдавия официально не уведомляла о намерении выйти из СНГ
Молдавия не уведомляла о планах выйти из состава СНГ. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян в интервью РИА Новости.
«Официальных уведомлений о намерении покинуть СНГ от Молдавии не поступало», – отметил дипломат.
По словам Агасандяна, если Кишинев примет такое решение, это вызовет сожаление. Уход Молдавии из СНГ не окажет существенного политического влияния на работу объединения, при этом негативные последствия отразятся в первую очередь на гражданах республики.
Ранее в МИД РФ предупредили, что молдавские власти ведут дискриминационную политику в отношении въезжающих в страну граждан России и призвали учитывать риски при планировании поездок в республику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru