Санду обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Молдавии
13 февраля 202512:40
Молдавский лидер Майя Санду заявила в соцсети X, что упавшие на юге Молдавии обломки принадлежат якобы запущенному Россией беспилотнику типа «Шахед».
Таким образом, Санду обвинила Москву в нарушении воздушного пространства и в угрозе жизням граждан Молдавии.
Вместе с тем доказательств своим заявлениям президент Молдавии не представила.
Ранее МИД Молдавии вызвал посла России после падения двух дронов в республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru