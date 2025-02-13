Санду обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Молдавии

Молдавский лидер Майя Санду заявила в соцсети X, что упавшие на юге Молдавии обломки принадлежат якобы запущенному Россией беспилотнику типа «Шахед».

МИД Молдавии вызвал посла РФ после падения двух дронов в республике

Таким образом, Санду обвинила Москву в нарушении воздушного пространства и в угрозе жизням граждан Молдавии.

Вместе с тем доказательств своим заявлениям президент Молдавии не представила.

Ранее МИД Молдавии вызвал посла России после падения двух дронов в республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Воздушное пространствоРоссияМолдавияМайя Санду

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