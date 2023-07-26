Молдавия сокращает число дипломатов в посольстве России
Власти Молдавии объявили о сокращении численного состава дипломатического персонала посольства Российской Федерации. Такое решение озвучил министр иностранных дел республики Николай Попеску.
По его словам, решение принято по итогам консультаций с ведомствами и должностными лицами, которые принимают политические решения. Глава МИД обосновал его возникновением подозрений в отношении ряда сотрудников российской дипмиссии в действиях по дестабилизации ситуации в стране, передает RT.
Сегодня же президент Молдавии Майя Санду подписала принятый парламентом закон о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств - участников СНГ.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» не исключил вторжения Вооруженных сил Украины в непризнанное Приднестровье.
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