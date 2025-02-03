Молдавия поставила Приднестровью более 5,7 миллиона кубометров газа

Компания «Энергоком» сообщила о поставке более 5,7 миллиона кубометров газа в Приднестровье за три дня. Поставка происходила по заявкам «Тираспольтрансгаза» и включала объемы, распределенные на 1, 2 и 3 февраля: 450 тысяч, 2,7 миллиона и 2,575 миллиона кубометров соответственно.

Газ был закуплен на биржах Румынии и Болгарии и доставлен через Трансбалканский коридор и газопровод Яссы — Унгены.

СМИ: Премьер Молдавии заявил, что Кишинев выделит 3 млн кубометров газа Приднестровью

Помимо этого, Молдавия использовала 20 миллионов евро из европейского гранта для закупки газа с целью гуманитарной помощи Приднестровью. Также в минувшую пятницу возобновила свою работу Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР.

Согласно соглашению, Кишинев предоставит Приднестровью еще три миллиона кубометров газа, которые должны быть возвращены до 1 марта. Власти региона отметили, что этих поставок хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт правительства Приднестровской Молдавской республики
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