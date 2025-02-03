Молдавия поставила Приднестровью более 5,7 миллиона кубометров газа

Компания «Энергоком» сообщила о поставке более 5,7 миллиона кубометров газа в Приднестровье за три дня. Поставка происходила по заявкам «Тираспольтрансгаза» и включала объемы, распределенные на 1, 2 и 3 февраля: 450 тысяч, 2,7 миллиона и 2,575 миллиона кубометров соответственно.

Газ был закуплен на биржах Румынии и Болгарии и доставлен через Трансбалканский коридор и газопровод Яссы — Унгены.