Санду: главное условие Кишинева – не мешать евроинтеграции

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что принципиальная позиция Кишинева в переговорах по Приднестровью – не препятствовать евроинтеграции республики. Об этом она сообщила в понедельник в интервью телеканалу Pro TV, передает РИА Новости.

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Санду добавила, что есть и другие условия для разрешения приднестровского конфликта. Она подчеркнула, что переговоры могут быть начаты только после завершения военной операции на Украине.

Президент Молдавии отметила, что евроинтеграционный процесс является долгим, поэтому не стоит ждать интеграцию в Евросоюз в ближайшее время.

Ранее Санду заявила, что Молдавия готова принять вооружение от ЕС или какой-либо страны только на безвозмездной основе.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзМолдавияМайя Санду
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