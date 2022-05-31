Санду: Молдавия надеется на безвозмездные поставки вооружений
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика готова принять вооружение только на безвозмездной основе. Об этом она сообщила в понедельник в интервью телеканалу Pro TV, передает ТАСС.
Санду намерена обсудить с Министерством обороны Молдавии базовые потребности армии, на которые не хватает средств в бюджете.
Президент республики добавила, что молдавская армия «очень плохо экипирована», поэтому Молдавия попробует получить военную помощь от ЕС или какой-либо страны.
По словам Санду, нейтралитет страны - не гарант того, что никто не посягнет на целостность и сохранность государства. Она подчеркнула, что Молдавия, в свою очередь, не планирует ни на кого нападать.
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