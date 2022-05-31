Санду: Молдавия надеется на безвозмездные поставки вооружений

Санду намерена обсудить с Министерством обороны Молдавии базовые потребности армии, на которые не хватает средств в бюджете.

Президент республики добавила, что молдавская армия «очень плохо экипирована», поэтому Молдавия попробует получить военную помощь от ЕС или какой-либо страны.

По словам Санду, нейтралитет страны - не гарант того, что никто не посягнет на целостность и сохранность государства. Она подчеркнула, что Молдавия, в свою очередь, не планирует ни на кого нападать.