Сандерс объяснил нежелание продолжать президентскую гонку
Сенатор-демократ Берни Сандерс объяснил свое решение выйти из президентской гонки в США.
Сандерс заявил, что решил снять свою кандидатуру, так как у него больше нет шансов стать кандидатом от Демократической партии. Таким образом, единственным соперником действующего президента США на выборах в ноябре 2020 года станет бывший вице-президент Джо Байден.
«Но, несмотря на завершение кампании, борьба за справедливость продолжается», - написал сенатор в своем Twitter.
Ранее американские СМИ сообщили, что Джо Байден в ходе прошедших в нескольких десятках штатов первичных выборов получил голоса 1217 делегатов. Сандерс сумел получит 914 голосов. Для победы одному из кандидатов нужно было заручиться поддержкой 1991 делегата.
Ранее стало известно, что Национальный съезд Демократической партии был перенесен из-за коронавируса с июля на середину августа — тогда Байден должен быть официально объявлен кандидатом от Демократов.
Сами президентские выборы пройдут 3 ноября 2020 года.
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