Сан-Марино и Россия подписали соглашение об отмене визового режима

Подписание состоялось в рамках заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. В МИД России отметили, что соглашение говорит о прекрасных отношениях между странами и взаимном желании развивать сотрудничество.

В документе отмечается, что граждане смогу въезжать, осуществлять транзит и находится на территории государства без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с даты въезда.









