Сан-Марино и Россия подписали соглашение об отмене визового режима

Сан-Марино и Россия подписали соглашение об отмене визового режима между странами. Подписи под документом поставили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам Лука Беккари, передает ТАСС.

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Подписание состоялось в рамках заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. В МИД России отметили, что соглашение говорит о прекрасных отношениях между странами и взаимном желании развивать сотрудничество.

В документе отмечается, что граждане смогу въезжать, осуществлять транзит и находится на территории государства без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с даты въезда.




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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Визы
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