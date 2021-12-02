Сан-Марино и Россия подписали соглашение об отмене визового режима
Сан-Марино и Россия подписали соглашение об отмене визового режима между странами. Подписи под документом поставили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам Лука Беккари, передает ТАСС.
Подписание состоялось в рамках заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. В МИД России отметили, что соглашение говорит о прекрасных отношениях между странами и взаимном желании развивать сотрудничество.
В документе отмечается, что граждане смогу въезжать, осуществлять транзит и находится на территории государства без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с даты въезда.
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