США и Россия пришли к одному мнению по поводу Ирана

Также госсекретарь США подчеркнул, что последние действия Тегерана не радуют. Следующие несколько дней должны показать, готов ли Иран вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Блинкен отметил, что важной будет готовность Ирана действовать честно.

Политик также заявил, что Иран не может сохранять статус-кво в вопросе иранской ядерной сделки.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Россию смягчить напряжённость на границах Украины.

