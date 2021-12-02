США и Россия пришли к одному мнению по поводу Ирана
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия разделяет позицию США в переговорах с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.
«Должен сказать, что я имел хорошую беседу с министром Лавровым по этой теме Ирана», – отметил Блинкен на пресс-конференции на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме.
Также госсекретарь США подчеркнул, что последние действия Тегерана не радуют. Следующие несколько дней должны показать, готов ли Иран вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Блинкен отметил, что важной будет готовность Ирана действовать честно.
Политик также заявил, что Иран не может сохранять статус-кво в вопросе иранской ядерной сделки.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Россию смягчить напряжённость на границах Украины.
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