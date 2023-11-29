Самый богатый депутат Госдумы сложит с себя полномочия

Самый богатый депутат Госдумы по итогам прошлого года Владимир Блоцкий сложит с себя полномочия. Об этом пишет «Интерфакс».

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Блоцкий является членом партии КПРФ. Ее представители уточнили, что депутат принял решение покинуть Госдуму по собственному желанию.

«Это решение основано на заявлении самого Блоцкого», - заявил его коллега Николай Коломейцев.

Блоцкий задекларировал доход за 2021 год в размере 3,5 миллиарда рублей. В том же году стало известно, что у депутата в наличии два автомобиля Porsche. На сегодняшний день Блоцкий занимает должность зампреда комитета по аграрным вопросам.

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ФОТО: РИА Новости
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