Самовыдвиженцы лидируют в 27 округах Москвы
8 сентября23:57
По предварительным результатам выборов депутатов в Московскую городскую думу самовыдвиженцы лидируют в 27 округах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первые данные Мосгоризбиркома.
Как пишет агентство, еще в 11 округах лидируют кандидаты от КПРФ.
Ранее сообщалось, что итоговая явка на электронном голосовании в Москве составила 92,3%. Данные по итоговой явке очного голосования пока не обнародованы.
В выборах в Мосгордуму приняли участие 225 кандидатов.
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