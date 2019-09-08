Самовыдвиженцы лидируют в 27 округах Москвы

По предварительным результатам выборов депутатов в Московскую городскую думу самовыдвиженцы лидируют в 27 округах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первые данные Мосгоризбиркома.

Как пишет агентство, еще в 11 округах лидируют кандидаты от КПРФ.

Ранее сообщалось, что итоговая явка на электронном голосовании в Москве составила 92,3%. Данные по итоговой явке очного голосования пока не обнародованы.

В выборах в Мосгордуму приняли участие 225 кандидатов.



