Итоговая явка на электронном голосовании в Москве составила 92,3%
Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что итоговая явка на онлайн-голосование на московских выборах составила 92,3%. Об этом он сообщил в своей микроблоге в Twitter.
Онлайн-голосование проводилось в Москве в качестве эксперимента в трех округах: первом, десятом и тридцатом. Чтобы проголосовать онлайн, избиратели регистрировались заранее.
В Москве выборы депутатов городской думы седьмого созыва проходят в Единый день голосования 8 сентября. Окончательный список кандидатов в депутаты столичного парламента включает 225 человек.
Ранее сообщалось, что явка на выборах в Москве на 18.00 (мск) составила 17,2%.
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