СМИ: В ЕС опасаются смертельного удара от России из-за закрытия «Северного потока»
В Евросоюзе (ЕС) обеспокоены тем, что Россия может нанести «смертельный удар» 2 сентября, закрыв трубопровод «Северный поток». Об этом предупредил аналитик издания Daily Express Тибо Спирле.
«Включит ли Россия газ? В Евросоюзе хаос, поскольку Россия может нанести смертельный удар. У лидеров ЕС есть опасения, что Кремль может продлить закрытие «СП-1» на более длительный срок и, возможно, последний», — пишет Спирле.
По его данным, из-за 10-дневного закрытия «Северного потока» на техобслуживание, в Европе возникло серьезное напряжение. Поэтому страны ЕС начали резко и быстро заполнять газовые хранилища. Теперь, отмечает аналитик, у Европы возник страх, что Россия после 2 сентября прекратит поставки газа по «Северному потоку».
По мнению экспертов, такое развитие событий приведет к истощению запасов газа в ЕС уже в январе 2023 года. При этом у Европы по-прежнему нет альтернативных поставщиков, способных полностью закрыть дефицит.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил глав государств и правительства стран Евросоюза о возможном повышении цен на российский газ до конца текущего года. Прогноз повышения цены на газ с €3500 за тысячу кубометров до €5000 до конца 2022 года он опубликовал в своем Telegram-канале.
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