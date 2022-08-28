СМИ: В ЕС опасаются смертельного удара от России из-за закрытия «Северного потока»

«Включит ли Россия газ? В Евросоюзе хаос, поскольку Россия может нанести смертельный удар. У лидеров ЕС есть опасения, что Кремль может продлить закрытие «СП-1» на более длительный срок и, возможно, последний», — пишет Спирле.

По его данным, из-за 10-дневного закрытия «Северного потока» на техобслуживание, в Европе возникло серьезное напряжение. Поэтому страны ЕС начали резко и быстро заполнять газовые хранилища. Теперь, отмечает аналитик, у Европы возник страх, что Россия после 2 сентября прекратит поставки газа по «Северному потоку».

По мнению экспертов, такое развитие событий приведет к истощению запасов газа в ЕС уже в январе 2023 года. При этом у Европы по-прежнему нет альтернативных поставщиков, способных полностью закрыть дефицит.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил глав государств и правительства стран Евросоюза о возможном повышении цен на российский газ до конца текущего года. Прогноз повышения цены на газ с €3500 за тысячу кубометров до €5000 до конца 2022 года он опубликовал в своем Telegram-канале.

