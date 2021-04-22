Самолет Лукашенко вылетел из Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Минск после окончания переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БелТА.
Агентство передает, что около 21:30 по московскому времени самолет Лукашенко уже вылетел в белорусскую столицу. Переговоры лидеров двух стран продолжались 3 часа 55 минут.
Предыдущая встреча Лукашенко и Путина прошла 22 февраля. Поднимались вопросы интеграции в рамках Союзного государства, особенно внимательно были обсуждены вопросы безопасности и обороны. Также президенты обсудили ситуацию в Донбассе.
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