Саммит НАТО не объявит сроки вступления в альянс Украины и Грузии

Саммит НАТО не намерен объявлять возможных сроков вступления Украины и Грузии в альянс, при этом «дверь НАТО остается открыта» для этих стран, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на онлайн-дискуссии в Германском фонде Маршалла.

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Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что саммит подтвердит решение в отношении Украины и Грузии, принятое в Бухаресте в 2008 году, и Россия не имеет влияния на процесс вступления государств в НАТО.

«Мы ничего не говорили о сроках вступления тогда и не будем говорить теперь», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Лидеры стран НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года заявили, что Украина и Грузия смогут «со временем» присоединиться к альянсу, выполнив все необходимые для вступления условия. При этом в НАТО отказались предоставить Киеву и Тбилиси Планы действий для членства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергГрузияУкраинаНАТО
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