Саммит НАТО не объявит сроки вступления в альянс Украины и Грузии

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что саммит подтвердит решение в отношении Украины и Грузии, принятое в Бухаресте в 2008 году, и Россия не имеет влияния на процесс вступления государств в НАТО.

«Мы ничего не говорили о сроках вступления тогда и не будем говорить теперь», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Лидеры стран НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года заявили, что Украина и Грузия смогут «со временем» присоединиться к альянсу, выполнив все необходимые для вступления условия. При этом в НАТО отказались предоставить Киеву и Тбилиси Планы действий для членства.

