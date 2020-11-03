Саммит Евросоюза по борьбе с коронавирусом пройдёт 19 ноября
Саммит государств и правительств Евросоюза по борьбе с коронавирусной инфекцией пройдёт 19 ноября, сообщает в Twitter пресс-секретарь Европейского совета Баренд Лейтс.
As discussed during last week’s meeting of the Members of the European Council #EU27 @eucopresident will convene a new #EUCO videoconference dedicated to the EU response to #COVIDー19 on Thursday 19 November at 6pm.— Barend Leyts (@BarendLeyts) November 3, 2020
Отмечается, что председатель Евросовета Шарль Мишель проведёт видеоконференцию, посвящённую действиям ЕС в связи с пандемией COVID-19.
В мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зафиксировано 47 млн случаев заражения, 34 млн человек выздоровели, более 1,2 миллиона пациентов скончались, отмечает «Газета.ru».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru