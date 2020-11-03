Саммит Евросоюза по борьбе с коронавирусом пройдёт 19 ноября

Саммит государств и правительств Евросоюза по борьбе с коронавирусной инфекцией пройдёт 19 ноября, сообщает в Twitter пресс-секретарь Европейского совета Баренд Лейтс.

Отмечается, что председатель Евросовета Шарль Мишель проведёт видеоконференцию, посвящённую действиям ЕС в связи с пандемией COVID-19.

В мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зафиксировано 47 млн случаев заражения, 34 млн человек выздоровели, более 1,2 миллиона пациентов скончались, отмечает «Газета.ru».


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ФОТО: pxhere.com
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