Саммит БРИКС в 2024 году примет Казань

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также россйский лидер поручил образовать оргкомитет «по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС в 2024 году», возглавит который помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что к БРИКС желают присоединиться 16 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».