Саммит БРИКС в 2024 году примет Казань
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому местом проведения саммита глав государств БРИКС в 2024 году стала Казань.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также россйский лидер поручил образовать оргкомитет «по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС в 2024 году», возглавит который помощник российского президента Юрий Ушаков.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что к БРИКС желают присоединиться 16 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru