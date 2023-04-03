Саммит БРИКС в 2024 году примет Казань

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому местом проведения саммита глав государств БРИКС в 2024 году стала Казань.

В Кремле пока не приняли решение об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также россйский лидер поручил образовать оргкомитет «по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС в 2024 году», возглавит который помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что к БРИКС желают присоединиться 16 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
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