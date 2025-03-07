Саммит АТЭС пройдет в Кенчжу с 31 октября по 1 ноября

Саммит АТЭС пройдет в Южной Корее в октябре-ноябре. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам Группы двадцати и АТЭС Марат Бердыев.

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«Саммит АТЭС запланирован... на 31 октября -1 ноября», - написал Бердыев в Telegram.

Встреча состоится в городе Кенчжу.

Между тем в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров Европы по Украине и безопасности, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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