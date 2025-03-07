Саммит АТЭС пройдет в Кенчжу с 31 октября по 1 ноября
7 марта 202510:15
Саммит АТЭС пройдет в Южной Корее в октябре-ноябре. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам Группы двадцати и АТЭС Марат Бердыев.
«Саммит АТЭС запланирован... на 31 октября -1 ноября», - написал Бердыев в Telegram.
Встреча состоится в городе Кенчжу.
Между тем в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров Европы по Украине и безопасности, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Саммит АТЭС пройдет в Кенчжу с 31 октября по 1 ноября
- Канада увеличит военное присутствие в Арктике
- В ДТП с микроавтобусом в Калмыкии пострадали восемь человек
- Меняйло: Госпитализированный Гаглоев чувствует себя хорошо
- Прокурор запросил до 20 лет тюрьмы для обвиняемых в хищении у Волочковой
- В Торговой палате США предложили снять санкции с авиации и банков
- Пушков: Макрон отомстил Трампу за холодный прием в Вашингтоне
- В детсаду в Хабаровском крае 12 детей пострадали из-за вспышки кишечной инфекции
- СМИ: В армии Израиля утвердили новый план наступления на Газу
- В МИД России заявили, что Армения не уведомляла о выходе из ОДКБ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru