Салливан: США общались с Россией для снижения риска ядерной эскалации

Ранее СМИ сообщили, что Салливан в последние месяцы проводил переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым. В Кремле не стали комментировать эту информацию, отметив, что западные издания публикуют «много уток», указывает телеканал «360».

«У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести (Москве) последствия его возможного применения», — цитирует советника РИА Новости.

Как отметил Салливан подчеркнул, каналы, по которым проводились контакты, не раскрывались, «чтобы их защитить», пишет Газета.ру.

