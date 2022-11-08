Салливан: США общались с Россией для снижения риска ядерной эскалации
США контактировали с Россией в недавнем прошлом, чтобы снизить риски применения ядерного оружия. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ранее СМИ сообщили, что Салливан в последние месяцы проводил переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым. В Кремле не стали комментировать эту информацию, отметив, что западные издания публикуют «много уток», указывает телеканал «360».
«У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести (Москве) последствия его возможного применения», — цитирует советника РИА Новости.
Как отметил Салливан подчеркнул, каналы, по которым проводились контакты, не раскрывались, «чтобы их защитить», пишет Газета.ру.
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