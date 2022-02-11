Салливан: РФ «имеет возможности напасть на Украину» во время Олимпиады

Салливан заявил, что не будет раскрывать американские разведданные, но отметил, что нападение может произойти до окончания соревнований.

Тем не менее, по словам Салливана, Вашингтон не имеет конкретных данных о том, какое решение РФ приняла в отношении Украины. Он добавил, что США готовы к любому развитию событий.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

