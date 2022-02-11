Салливан: РФ «имеет возможности напасть на Украину» во время Олимпиады

Советник президента США по нацбезопаcности Джейк Салливан заявил, что Россия «имеет возможности напасть на Украину», «не дожидаясь завершения Олимпиады» в Китая. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Салливан заявил, что не будет раскрывать американские разведданные, но отметил, что нападение может произойти до окончания соревнований.

Тем не менее, по словам Салливана, Вашингтон не имеет конкретных данных о том, какое решение РФ приняла в отношении Украины. Он добавил, что США готовы к любому развитию событий.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

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Фото: facebook.com/russia.usembassy
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