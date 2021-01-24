Госдеп США высказался о незаконных акциях в России

Государственный департамент США прокомментировал несанкционированные акции поддержки оппозиционного политика Алексея Навального, состоявшиеся в российских городах 23 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя Госдепа Неда Прайса.

Американское посольство опубликовало места митингов в РФ 23 января

По словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты «осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов» в ходе несогласованных акций. Нед Прайс призвал освободить задержанных, пишет Газета.ru.

По данным «ОВД-Инфо» на 24 января, в России на незаконных акциях задержали почти 3300 человек.

Напомним, российский МИД обвинил посольство США, опубликовавшее «маршрут протеста» в российских городах, в поощрении незаконных акций и вмешательстве во внутренние дела страны.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что представителям посольства США придется объясняться в российском ведомстве.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:Алексей НавальныйАкцииМид РФМИД РФГосдеп США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры