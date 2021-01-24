Госдеп США высказался о незаконных акциях в России

По словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты «осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов» в ходе несогласованных акций. Нед Прайс призвал освободить задержанных, пишет Газета.ru.

По данным «ОВД-Инфо» на 24 января, в России на незаконных акциях задержали почти 3300 человек.

Напомним, российский МИД обвинил посольство США, опубликовавшее «маршрут протеста» в российских городах, в поощрении незаконных акций и вмешательстве во внутренние дела страны.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что представителям посольства США придется объясняться в российском ведомстве.

