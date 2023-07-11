Салливан: Байден пообщается с Зеленским на двусторонней встрече и на саммите НАТО

На брифинге в Вильнюсе он отметил, что встреча Зеленского и Байдена на полях саммита пройдет в среду, 12 июля.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Ранее, в конце июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что «только победа» Украины в противостоянии с РФ позволит начать вести дискуссии о ее членстве в НАТО. Тогда он отмечал, что на предстоящем саммите организации в Вильнюсе будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной, сообщает «Радиоточка НСН».

