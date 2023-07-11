Салливан: Байден пообщается с Зеленским на двусторонней встрече и на саммите НАТО
Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообщается с украинским президентом Владимиром Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО. Об этом заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, слова которого приводит РИА Новости.
На брифинге в Вильнюсе он отметил, что встреча Зеленского и Байдена на полях саммита пройдет в среду, 12 июля.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Ранее, в конце июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что «только победа» Украины в противостоянии с РФ позволит начать вести дискуссии о ее членстве в НАТО. Тогда он отмечал, что на предстоящем саммите организации в Вильнюсе будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru