Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области в правовую систему РФ

Интеграция Херсонской области в правовое пространство России завершена, заявил глава региона Владимир Сальдо. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам губернатора, правовая система области «в основном» интегрирована в российскую.

«Созданы три полноценные ветви власти, структуры всех федеральных ведомств, работают российские законы и нормы. Качественно процесс, можно сказать, завершен», — подчеркнул Сальдо.

Глава Херсонской области добавил, что местным властям остается совершенствовать и расширять систему.

В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нижняя палата парламента приняла 18 законов для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, 20 документов находятся на рассмотрении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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