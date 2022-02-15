Сайты Минобороны Украины и некоторых банков перестали работать

Отмечается, что одной из возможных причин остановки в работе сайтов стали DDoS-атаки. Таким способом злоумышленники пытаются заблокировать сайты путем отправки такого количества запросов, которое превышает пропускную способность сети.

Представители Минобороны Украины пока никак не комментируют перебои в работе сайта ведомства.

Также, по информации РИА Новости, вслед за сайтом оборонного ведомства прекратил работать сайт Вооруженных сил Украины.



