Сайты Минобороны Украины и некоторых банков перестали работать
Сайт Министерства обороны Украины, а также сайты Центр Приватбанка и Ощадбанка перестали работать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр информбезопасности Украины.
Отмечается, что одной из возможных причин остановки в работе сайтов стали DDoS-атаки. Таким способом злоумышленники пытаются заблокировать сайты путем отправки такого количества запросов, которое превышает пропускную способность сети.
Представители Минобороны Украины пока никак не комментируют перебои в работе сайта ведомства.
Также, по информации РИА Новости, вслед за сайтом оборонного ведомства прекратил работать сайт Вооруженных сил Украины.
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