Сайты Минобороны Украины и некоторых банков перестали работать

Сайт Министерства обороны Украины, а также сайты Центр Приватбанка и Ощадбанка перестали работать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр информбезопасности Украины.

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Отмечается, что одной из возможных причин остановки в работе сайтов стали DDoS-атаки. Таким способом злоумышленники пытаются заблокировать сайты путем отправки такого количества запросов, которое превышает пропускную способность сети.

Представители Минобороны Украины пока никак не комментируют перебои в работе сайта ведомства.

Также, по информации РИА Новости, вслед за сайтом оборонного ведомства прекратил работать сайт Вооруженных сил Украины.


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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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