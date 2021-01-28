Сахалинского депутата могут исключить из КПРФ за мат в TikTok

Сахалинского депутата Сергея Булатова, который записывал в TikTok нецензурные песни в присутствии детей, могут исключить из партии. Об этом сообщил первый секретарь обкома КПРФ в Сахалинской области Павел Ашихмин.

По его словам, пока вопрос оставили на усмотрение местного отделения партии, передает РИА Новости. Возможно, парламентарий будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

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Ашихмин считает, что такое поведение депутата неэтичное, недостойное члена партии. Он полагает, что Булатова даже могут исключить и КПРФ.

Ранее Центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранительные органы начать проверку в отношении депутата собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова, сообщает РИА ФАН.

Ролики, о которых идет речь, депутат уже удалил из соцсети.


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Фото: TikTok
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