Сахалинского депутата могут исключить из КПРФ за мат в TikTok

Сахалинского депутата Сергея Булатова, который записывал в TikTok нецензурные песни в присутствии детей, могут исключить из партии. Об этом сообщил первый секретарь обкома КПРФ в Сахалинской области Павел Ашихмин.

По его словам, пока вопрос оставили на усмотрение местного отделения партии, передает РИА Новости. Возможно, парламентарий будет привлечен к дисциплинарной ответственности.