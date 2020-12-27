Сафронова содержат в камере с осужденным за шпионаж Василенко
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в Лефортово поместили в камеру с осужденным за шпионаж украинским футболистом Василием Василенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марину Литвинович.
«Мы повидали Сафронова в изоляторе. Он провел две недели на карантине в одиночной камере из-за контакта с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Все это время он не ходил на прогулку, ему не меняли белье. Сейчас он вышел с карантина и помещен в одну камеру с осужденным за шпионаж украинским футболистом Василием Василенко», - сообщает Литвинович.
Она рассказала, что Сафронов получил много книг. Сейчас он читает «Процесс» Кафки и расстраивается, что ему не разрешили пообщаться по телефону с матерью.
Напомним, по версии ФСБ, Сафронов был завербован спецслужбами Чехии и передал им сведения, которые содержали гостайну. Сафонов свою вину не признаёт и связывает уголовное дело со своей работой в газетах «Коммерсант» и «Ведомости».
По решению суда Сафронов пробует в СИЗО «Лефортово» до 7 марта 2021 года.
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