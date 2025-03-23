Сафронов: Подаренный Путиным Трампу портрет является бесценным
Портрет, который российский лидер Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, является бесценным, сообщил aif.ru российский художник Никас Сафронов.
Так он отреагировал на вопрос о потенциальной цене подарка. По его словам, Россия известна всему миру как страна, которая дарует культуру и искусство на протяжении многих веков. Авторство портрета до сих пор не известно.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Путин заказал «прекрасный портрет президента Трампа». Он передал его Уиткоффу, попросив отвезти его домой Трампу. Просьба была выполнена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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