«Россия 1»: Путин посетит Туркмению и Таджикистан
Президент России Владимир Путин отправится в Таджикистан и Туркмению с визитом. Об этом говорится в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
По данным источника, поездка состоится уже на следующей неделе. Отмечается, что Путин проведет большие переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.
На следующей неделе в Кремле также запланированы переговоры российского лидера с главой Индонезии Джоко Видодо.
Ранее Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в России.
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