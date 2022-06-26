«Россия 1»: Путин посетит Туркмению и Таджикистан

По данным источника, поездка состоится уже на следующей неделе. Отмечается, что Путин проведет большие переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

На следующей неделе в Кремле также запланированы переговоры российского лидера с главой Индонезии Джоко Видодо.

Ранее Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в России.