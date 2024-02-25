Saba: премьер Йемена направился с визитом в Москву
Председатель международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак направился в Москву с официальным визитом, передает государственное агентство Saba.
По данным СМИ, бен Мубарак направился в Москву по приглашению российской стороны. Он намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Отмечается, что глава правительства Йемена обсудит роль России в установлении мира в республике.
В середине января коалиция в составе США и Великобритании начала наносить удары по объектам йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы). В ответ руководство организации объявило о мобилизации сторонников, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru