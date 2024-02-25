Saba: премьер Йемена направился с визитом в Москву

По данным СМИ, бен Мубарак направился в Москву по приглашению российской стороны. Он намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Отмечается, что глава правительства Йемена обсудит роль России в установлении мира в республике.

В середине января коалиция в составе США и Великобритании начала наносить удары по объектам йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы). В ответ руководство организации объявило о мобилизации сторонников, напоминает «Радиоточка НСН».

