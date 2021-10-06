Саакашвили заявил о сдаче теста на наркозависимость
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подал официальное заявление на сдачу теста на наркотики в ответ на обвинения о наркозависимости. Об этом сообщает один из его адвокатов Ника Гварамия.
Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказал о наркозависимости Саакашвили. При этом премьер заявил, что «каким бы зависимым от наркотиков не был человек, он может реально оценивать ситуацию и не делать алогичных шагов».
Адвокат, в свою очередь, заявил, что Саакашвили написал главе медицинской службы учреждения по исполнению наказаний Тамте Демуришвили. По словам Гварамии, Саакашвили готов пройти «любой тест».
Саакашвили был задержан грузинской полицией 1 октября. По нескольким уголовным делам ему грозит до девяти лет заключения. Сам политик считает обвинения сфабрикованными.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- Сенатор от Адыгеи Селезнёв умер от COVID-19
- Совбез РФ: Террористы взяли на вооружение COVID-больных
- Суд арестовал гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения Раковой
- Затонувшее в Белое море судно оказалось из Геленджика
- Росгвардия будет охранять пермский университет, где произошла стрельба
- СМИ: НАТО высылает восемь сотрудников миссии РФ при альянсе
- СМИ: в Краснодарском крае планируют ввести QR-коды
- В Совбезе заявили о планах США разместить беспилотники рядом с Афганистаном
- Шесть человек пострадали в Башкирии в ДТП
- Назван единственный способ снижения цен на газ в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru