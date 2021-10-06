Саакашвили заявил о сдаче теста на наркозависимость

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказал о наркозависимости Саакашвили. При этом премьер заявил, что «каким бы зависимым от наркотиков не был человек, он может реально оценивать ситуацию и не делать алогичных шагов».

Адвокат, в свою очередь, заявил, что Саакашвили написал главе медицинской службы учреждения по исполнению наказаний Тамте Демуришвили. По словам Гварамии, Саакашвили готов пройти «любой тест».

Саакашвили был задержан грузинской полицией 1 октября. По нескольким уголовным делам ему грозит до девяти лет заключения. Сам политик считает обвинения сфабрикованными.

