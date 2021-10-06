Саакашвили заявил о сдаче теста на наркозависимость

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подал официальное заявление на сдачу теста на наркотики в ответ на обвинения о наркозависимости. Об этом сообщает один из его адвокатов Ника Гварамия.

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Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказал о наркозависимости Саакашвили. При этом премьер заявил, что «каким бы зависимым от наркотиков не был человек, он может реально оценивать ситуацию и не делать алогичных шагов».

Адвокат, в свою очередь, заявил, что Саакашвили написал главе медицинской службы учреждения по исполнению наказаний Тамте Демуришвили. По словам Гварамии, Саакашвили готов пройти «любой тест».

Саакашвили был задержан грузинской полицией 1 октября. По нескольким уголовным делам ему грозит до девяти лет заключения. Сам политик считает обвинения сфабрикованными.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:НаркотикиМихаил СаакашвилиГрузия
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