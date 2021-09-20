Саакашвили рассказал о пользе «Северного потока-2» для Украины
Газопровод «Северный поток — 2» опасен для Украины, однако в долгосрочной перспективе этот проект может принести выгоду. Таким мнением поделился глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в беседе с польским порталом Energetyka24.
Политик подчеркнул, что трубопровод — «очень опасная штука» для Киева, так как «в случае нападения России весной будущего года» западные страны будут с меньшим желанием поддерживать Украину.
Однако, если «Северный поток-2» будет реализован, украинская сторона начнет добычу собственного газа на своей территории, отмечает Ura.ru.
«И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы», — цитирует Саакашвили РИА ФАН.
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