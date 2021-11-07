Грузинская оппозиция дала властям 24 часа на госпитализацию Саакашвили

Оппозиция Грузии дала властям страны 24 часа на то, чтобы госпитализировать экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелии.

В Грузии Саакашвили заподозрили в подготовке госпереворота из тюрьмы

На митинге у стен тюрьмы в городе Рустави, где содержится политик, он сообщил, что в противном случае оппозиционеры собираются организовать еще более масштабный митинг в Тбилиси на площади свободы 8 ноября.

Организаторы митинга пообещали сделать протесты бессрочными и продолжать их, пока требования не будут выполнены. Участники акции разбили у тюрьмы палатки и решили ночевать на улице.

Ранее появилось видео, на котором видно, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принимает пищу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияМихаил Саакашвили
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